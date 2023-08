Euro de volley : les Yellows Tigers alignent un deuxième succès et se rapprochent des 1/8es de finale

Les Yellows Tigers poursuivent leur sans-faute à l’Euro de volley. Notre équipe nationale féminine a remporté son deuxième succès en deux matches au Topsporthal de Gand.



Les Belges ont gagné trois sets à un : 25-18, 25-20, 21-25, 34-32. Dans une quatrième manche ultra-disputée, les Tigers ont dû sauver plusieurs balles d’égalisation avant de conclure.



Toujours dans le groupe A, l’Ukraine s’est imposée 3-0 contre la Hongrie et s’est relancée après sa défaite inaugurale face à la Serbie. Les Ukrainiennes sont les prochaines adversaires des joueuses de Kris Vansnick, le lundi 21 août à 20h.



Les quatre premières du groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. La Belgique croisera avec le groupe C composé de la Turquie, N.1 mondiale et grande favorite pour le titre, l’Allemagne, entraînée par Vital Heynen, la Suède, la Grèce, la Tchéquie et l’Azerbaïdjan.