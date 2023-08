Les Yellow Tigers se sont inclinées face à la Pologne (3-0), pour leur 4e match à l'Euro féminin de volley, mardi à Gand. Battue 25-23, 25-22, 25-21, la Belgique est encore maîtresse de son destin mais aura besoin d'une dernière journée favorable, tandis qu'elle espérera créer l'exploit contre la Serbie, pour valider sa place en huitièmes de finale.

Au lendemain de leur premier revers du tournoi face à l'Ukraine (3-0), les Tigers se sont montrées décontractées à l'échauffement. Demeyer, Janssens et Van de Vyver s'essayaient à une partie de jongles au pied, tandis qu'Herbots plaisantait avec sa future coéquipière à Scandicci, la Polonaise Stysiak.

La Pologne (FIVB 7), remontée après sa défaite face à la Serbie (FIVB 4) mardi, a mené la rencontre dès l'entame. L'écart se maintenait entre 3 et 7 points, jusqu'à ce qu'un temps fort ne permette à la Belgique de revenir à 1 point dans le money-time (20-19). Moment choisi par les Polonaises pour remettre la main sur la rencontre et, avec le soutien d'un public présent en nombre en leur faveur, remporter la première manche. La polyvalence offensive de la Pologne, avec quatre joueuses à 4 points ou plus dans le premier set, contrastait avec le jeu des Tigers qui reposait principalement sur Britt Herbots (6 points).

La Belgique est cependant parvenue à menacer son adversaire dans le deuxième set. Après une nouvelle échappée polonaise, elle est à nouveau revenue à 1 point (21-20). Un appel à la vidéo réussi, un service gagnant et un féroce bloc d'Herbots face à Stysiak ont fait rugir le Topsporthal et Celine Van Gestel. Mais les symptômes de la défaite face à l'Ukraine semblaient refaire surface, et les Belges ont manqué de conclure leurs temps forts: après 3 points conquis pour faire 23-23, c'est à nouveau la Pologne qui a empoché la manche.

Courageuses, les Yellow Tigers ont entamé un troisième set toujours disputée avant de prendre 2 points d'avance pour la première fois du match (12-10). La tension montait, tant dans la salle que sur le terrain, et une décision arbitrale discutable a donné lieu à un échange musclé entre Celine Van Gestel et les officiels. La capitaine belge a été sanctionnée d'une carte jaune, tandis que le public exprimait vivement son mécontentement à l'égard de l'arbitre.

Sereines, les Polonaises ont démontré leur supériorité en fin de set, et conclu alors que la nervosité des supporters belges avait contaminé les joueuses. Van Gestel a d'ailleurs entretenu une conversation animée avec l'arbitre après la rencontre.

Jeudi, les Yellow Tigers disputeront leur dernier match de la phase de poules face à la Serbie (FIVB 4), double championne du monde en titre. Leur destin demeure incertain après le succès de la Slovénie contre la Hongrie (3-0).

En effet, la 4e place de la Belgique (6 points en 4 matches, 6 sets gagnés et 7 perdus) est menacée par les Slovènes (3 points en 4 matches, 4 sets gagnés et 7 perdus), qui s'apprêtent à affronter l'Ukraine (6 points en 3 matches).

Les Yellow Tigers seraient néanmoins qualifiées si la Slovénie ne battait pas l'Ukraine par deux sets d'écart.