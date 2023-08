Euro de volley : les Yellow Tigers qualifiées sans jouer pour les 8e de finale

Les Yellow Tigers se sont qualifiées sans jouer pour les huitièmes de finale de l’Euro féminin de volley. La défaite de la Slovénie, battue 3-1 (19-25, 25-23, 26-24, 25-17) par l’Ukraine mercredi assure en effet à la Belgique de terminer dans le top 4 du groupe A et de continuer le tournoi. Mais

Battues 3-0 par la Pologne mardi, après un premier revers 3-0 contre l’Ukraine lundi, les Belges, qui joueront leur dernier match de poule jeudi contre les doubles championnes du monde serbes, pouvaient espérer valider leur billet pour les huitièmes de finale dès mercredi. Il fallait pour cela que la Slovénie ne s’impose pas 3-0 ou 3-1 face à l’Ukraine. Un scénario qui s’est vérifié, envoyant les Yellow Tigers en huitièmes de finale avant même leur dernier match de poule prévu jeudi soir (20h). La Slovénie est pour sa part éliminée.

Les quatre premières du groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Le groupe A croisera avec le groupe C composé de la Turquie, N.1 mondiale, l’Allemagne, entraînée par Vital Heynen, la Suède, la Grèce, la Tchéquie et l’Azerbaïdjan. L'adversaire des Tigers en huitième de finale sera la Turquie, première de ce groupe C.