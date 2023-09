Euro de volley dames : la Turquie décroche son premier titre européen, 3-2 aux dépens de la Serbie

Les Turques (CEV 2), emmenées par l'ancienne Cubaine Melissa Vargas (41 points), sont devenues championnes d'Europe de volleyball féminin, dimanche soir au Palais 12 de Bruxelles. Elles ont remporté leur première couronne continentale en renversant en finale la Serbie, première nation européenne, 3 sets à 2 (25-27, 25-21, 22-25, 25-22, 15-13). La rencontre indécise a duré 2h21.

La Turquie, qui a éliminé les Yellow Tigers belges (CEV 11) en huitièmes de finale et l'Italie tenante du titre en demi-finales, jouait sa 3e finale après celles perdues en 2003 et 2019. Cette année-là les Serbes s'étaient imposées 3-2. La Serbie, qui s'appuyait sur Tijana Boskovic (37 pts), espérait enlever son 4e titre européen. Elle avait remporté ses trois premiers titres en 2011, 2017 et 2019. Les Serbes avaient perdu les finales en 2007, 2021 et donc 2023. Les Pays-Bas ont remporté le match pour la médaille de bronze, dimanche en fin d'après-midi. Les Néerlandaises, 4e au classement européen, ont battu les Italiennes, tenantes du titre et 3e européennes, 3 sets à 0 (25-23, 28-26, 25-20).