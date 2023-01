Euro de shorttrack : Les shorttrackers ne visent plus les places en finale, mais les médailles

Les shorttrackers belges ont le vent en poupe. Après avoir décroché des podiums lors des manches de la Coupe du monde dans les premiers mois de la saison post-olympique, ils ne viseront pas simplement une place en finale aux championnats d’Europe à Gdansk (13-15 janvier), mais les médailles voire les titres. Avec son succès sur 1.500 m à Almaty, en décembre, Hanne Desmet a donné l’exemple.

Hanne et Stijn Desmet sont indéniablement nos meilleurs patineurs. Six autres étaient encore en action lors des championnats allemands à Dresde le week-end dernier. Adriaan Dewagtere a remporté le 500 m, devant Ward Pétré, Rino Vanhooren, Warre Van Damme et le premier Allemand.

Les Belges sont partis en Pologne sous la direction de l’entraîneur national Ingmar van Riel. Après une mise à l’écart, Van Damme s’est adjugé la huitième place de la délégation le lendemain de Noël aux dépens d’Enzo Proost. Étant donné que cinq patineurs (quatre coureurs et un réserviste) sont exigés pour le relais, la délégation se devait d’avoir cette ampleur.

A l’Euro, le relais masculin (Desmet, Pétré, Vanhooren et Dewagtere) occupe la quatrième place derrière la Hongrie, les Pays-Bas et l’Italie. En relais mixte, une épreuve relativement nouvelle, la Belgique se classe même deuxième en Europe après les épreuves de Coupe du monde derrière les Pays-Bas. Le quatuor (sœur et frère Desmet, Tineke den Dulk et Pétré) devance la Hongrie et l’Italie. Les shorttrackers de Corée du Sud, de Chine et du Canada ne seront, forcément, pas présents le week-end prochain au Hala Olivia de Gdansk. Ils ne rencontreront les patineurs belges que le mois prochain, lors des manches de Coupe du monde de Dresde et de Dordrecht. Et probablement en mars aux Mondiaux de Séoul, où la Belgique devrait envoyer un groupe aussi important qu’à Gdansk. À cette fin, la Fédération a tiré la sonnette d’alarme financière il y a quelques mois et a passé des accords avec son nouveau sponsor, la Loterie nationale.