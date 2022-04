EURO de judo, les résultats des Belges : Matthias Casse et Sami Chouchi en 1/4, Gabriella Willems éliminée en 1/8e de finale

Gabriella Willems (IJF 46) a été éliminée au stade des 1/8e de finale, dans la catégorie des -70 kg. Elle s’est inclinée contre une adversaire très solide, la Néerlandaise Sanne Van Dijke (Championne d’Europe en titre et 3ème des JO de Tokyo). Quatre affrontements entre les deux judokas et quatre victoires pour Van Dijke. Gabriella Willems a été surprise au sol, elle perd par ippon sur une immobilisation. La Liégeoise de 24 ans est un peu déçue par le résultat, mais contente d’être de retour sur les tatamis après plus d’un an sans compétition suite à sa grave blessure au genou.

Au 1er tour, Gabriella Willems avait écarté la Hongroise Szabina Gercsak (IJF 30) sur étranglement.