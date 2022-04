"C’est dommage car cette demi-finale, ça pique encore un peu. Mais je pense que je peux être content de cette médaille", a réagi Verstraeten à notre micro après son dernier combat.

"C’est ma troisième médaille de bronze. J’espère avoir une autre couleur la prochaine fois", a ajouté le Louvaniste qui a encore du temps devant lui pour progresser. "Peut-être qu’il me manque encore un peu d’expérience et de maturité. Je continue à travailler dur et à m’amuser."

Fier de son parcours, Verstraeten veut désormais bien récupérer avant de se focaliser sur de nouveaux objectifs. "Je suis cassé de partout", sourit-il. "Je ne suis pas sûr que j’arrive à me lever demain. Mais je suis très content de ma journée. J’ai montré que j’avais fait des pas en avant", a-t-il conclu.