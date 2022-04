Euro de judo : Casse et Chouchi avec un goût de trop peu après le double podium historique pour la Belgique

Sami Chouchi peut lui aussi nourrir des regrets. Surtout après le quart de finale perdu face à l’Ukrainien Manoukian. "Je suis dégoûté. Je savais que j’aurais pu retrouver Matthias en demi. Ça aurait été magnifique. C’est une concurrence qui est saine et qui fait du bien au judo belge", explique Chouchi, médaillé pour la deuxième fois au niveau européen après l’argent de 2018 à Tel-Aviv.

"Ce n’est pas la médaille que je voulais mais je suis content de finir avec cette médaille après un mois plein de péripéties dont la naissance de ma fille. C’est une des plus belles choses qui me soient arrivées mais au niveau sportif, c’était un peu compliqué pour préparer les championnats d’Europe. Je savais que je ne serais pas au top du top. Il y a aussi eu d’autres imprévus (sa valise est arrivée en retard) mais à la fin je suis content."

Médaillé de bronze à trois reprises sur trois tournois en 2022, Chouchi veut désormais progresser. "La constance est là. Maintenant, il faut viser d’autres objectifs comme des finales par exemple. On va faire le point pour la suite et on verra sur quoi je repars. Les championnats du monde qui sont un gros objectif cette année", a conclu Chouchi.