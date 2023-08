Euro de hockey : Les Red Panthers écrasent l'Espagne et rejoignent le dernier carré

La Belgique s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro féminin de hockey grâce à sa large victoire 0-5 sur l’Espagne dans son troisième et dernier match de la phase de groupes de l’Euro féminin de hockey, mardi, à Mönchengladbach, en Allemagne.

Stéphanie Vanden Borre (3e et 59e), Charlotte Englebert (33e et 57e) et Justine Rasir (47e) ont marqué les buts des Red Panthers.

Après un succès 6-0 sur l’Italie et une défaite 0-2 face aux Pays-Bas, les Red Panthers terminent deuxièmes du groupe A avec 6 points.

Les Pays-Bas, qui ont dominé l’Italie 5-0, remportent ce groupe avec 9 points. L’Espagne (3 points) et l’Italie (0 point) sont éliminées.

Dans l’autre groupe, l’Angleterre a corrigé l’Ecosse 5-0 et termine avec 6 points. L’Allemagne (6 points) rencontrera l’Irlande (3 points) à 19h30. L’Ecosse (0) est éliminée.