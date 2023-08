Euro de hockey : les Red Lions déroulent face à l’Espagne et se qualifient pour les demi-finales

Les Red Lions n'ont pas tremblé et se sont facilement imposés face à l'Espagne (5-1) pour leur deuxième match dans cet Euro de hockey. Les Belges ont ouvert la marque par Ghislain avant d'enchaîner grâce à des buts de Hendrickx et Van Aubel pour mener 3-0 à la mi-temps. Basterra a ensuite réduit l'écart avant que Hendrickx et puis Onana ne scellent définitivement le score pour la Belgique qui est déjà qualifiée avant de disputer leur dernier match de la phase de poules face à l'Autriche.

Les Red Lions débutent bien leur match face aux Espagnols et sont les premiers à trouver la faille. William Ghislain coupe bien le ballon de Gauthier Boccard et trompe le gardien espagnol d’une jolie déviation (11e). La Belgique fait ensuite le break sur penalty corner via Hendrickx qui place la balle en hauteur et trompe le gardien espagnol (13e).

Dans le début du deuxième quart-temps, Van Dooren déborde magnifiquement sur le côté gauche et donne un bon ballon en retrait, que Van Aubel touche au premier poteau pour faire 3-0 (18e).

Au terme d’un petit cafouillage à proximité du but des Red Lions, José Basterra propulse la balle dans le but et réduit l'écart pour les Espagnols (42e).

La Belgique ne doute pas et peut se reposer sur Alexander Hendrickx pour convertir un stroke (48e). Nelson Onana fait ensuite 5-1 quelques instants plus tard (50e) pour redonner une avance confortable aux Red Lions.

Grâce à ce succès 5-1, les Red Lions sont déjà qualifiés pour les demi-finales avant de disputer leur dernier match de poules face à l'Autriche.