Déjà qualifiée pour les demi-finales de l’Euro de hockey après ses victoires face à l’Angleterre et l’Espagne, la Belgique a poursuivi sur sa lancée à Mönchengladbach en s’imposant 3-1 face à l’Autriche, dernière du groupe.

Les deux premiers buts ont été inscrits dans le premier quart-temps par Alexander Hendrickx, dans tous les bons coups depuis le début de cet Euro. Nelson Onana a fait 3-0 dans le deuxième quart-temps avant un but assez chanceux des Autrichiens juste avant la pause (3-1).

Dans ce match sans enjeu pour eux, les Red Lions ont livré une prestation sérieuse et continué à peaufiner les détails avant de retrouver, sans doute, les Pays-Bas lors d’un derby toujours savoureux à vivre. Rendez-vous vendredi !

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir Alexander Hendrickx convertir un PC (5e), signant son 4e but du tournoi, et ouvrir le score pour la Belgique saluant la 150e sélection de Victor Wegnez.

Hendrickx, pour sa 5e réalisation, ajoutait un 2e but (sur le 3e PC des Red Lions) à la 15e (2-0). Nelson Onana (25e) triplait la mise avant que l’Autriche n’inscrive son premier but du tournoi une minute plus tard (3-1) sur un envoi de Fülöp Losonci contré par Arno Van Dessel lobant Loïc Van Doren qui avait pris la place de Vincent Van Assch pour cette rencontre.

Les deux derniers quart-temps n’ont pas apporté de modifications au score scellant un 3e succès consécutif des Red Lions malgré un 4e et ultime PC à deux minutes du terme pour Hendrickx.

La Belgique était déjà assurée d’un ticket pour les demi-finales et de terminer à la première place de son groupe avant d’affronter ces modestes Autrichiens, déjà battus à deux reprises. Les Red Lions s’étaient imposés contre l’Angleterre (5-3) et l’Espagne (5-1).