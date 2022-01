Euro de hockey en salle : Les Indoor Red Panthers entament leur Euro par un succès contre l'Ecosse

La Belgique a entamé par une victoire 5-1 (mi-temps: 1-1) face à l'Ecosse, 19e nation mondiale, son championnat d'Europe de hockey en salle (dames) division B, vendredi à Ourense, en Espagne. Les Indoor Red Panthers, privées de Laurine Delforge blessée, ont comme objectif de retrouver leur place en division A, deux ans après l'avoir quittée en finissant 7e et avant-dernières lors du dernier Euro de Minsk.

Les joueuses de Maxi Garreta, 15e au classement mondial, ont été menées au marquoir en début de rencontre (but d'Heater McEwan, 8e) mais ont égalisé juste avant la mi-temps par Joanne Peeters (20e). Bien plus dominantes dans le jeu que leurs adversaires écossaises, les Belges ont pris l'avance en toute fin de 3e quart-temps via Morgane Vouche (30e), avant de faire le break dans la dernière période avec trois autres buts inscrits par Elizabeth Mommens (34e), Daphne Gose (37e) et Marine Truyens (40e).

En ouverture du tournoi, le pays hôte, l'Espagne (FIH 27) avait également pris nettement la mesure de la Suisse (FIH 7) par 5 buts à 0. Outre ces quatre nations, figurent encore dans le tournoi la Pologne (FIH 6) et l'Irlande (FIH 28) que la Belgique affrontera vendredi soir (17h30). Avec le forfait de la Croatie et de la Lituanie, empêchées de se déplacer en raison de la pandémie, le tournoi se déroule en round robin, avec les deux premières équipes du classement final promues en division A en 2023. Les Indoor Red Lions ont vu eux leur championnat d'Europe de division A annulé à Hambourg en raison des restrictions sanitaires imposées par l'Allemagne.