Euro de gymnastique : Fien Enghels 8e en finale de la poutre, la Belgique termine avec 2 médailles

Fien Enghels a pris la 8e place de la finale de la poutre dimanche lors de la dernière journée des championnats d'Europe de gymnastique artistique à Antalya en Turquie.

La gymnaste belge de 19 ans, qui disputait sa première finale européenne chez les seniors, a chuté sur sa série acrobatique et a terminé avec 11,433 points. Elle s'était hissée en finale en prenant la 7e place des qualifications avec 12,833 points. La victoire est revenue à la Néerlandaise Sanne Wevers, 31 ans. La championne olympique de 2016 s'est imposée devant l'Italienne Manila Esposito (13,700) et la Hongroise Zsofia Kovacs (13,700), à égalité de points, mais 3e à cause d'une exécution plus faible.

La délégation belge quitte Antalya avec deux médailles dans ses bagages, décrochées par Lisa Vaelen, médaille de bronze au saut, Maxime Gentges, médaille d'argent au cheval d'arçons. Le Malmedien est devenu samedi le premier gymnaste masculin belge à remporter une médaille dans un championnat d'Europe. Sur le plan collectif, la Belgique a terminé respectivement à la 7e et 8e place des concours généraux dames et messieurs et ainsi qualifié ses deux équipes pour les Mondiaux d'Anvers du 30 septembre au 8 octobre.