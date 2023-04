Euro de gymnastique artistique : la Belgique, 7e, se qualifie pour les Mondiaux d'Anvers

La Belgique a pris la 7e place en finale du concours général dames des championnats d'Europe de gymnastique artistique mercredi à Antalya en Turquie, se qualifiant ainsi pour les championnats du monde.

La Belgique, avec Lisa Vaelen, Maellyse Brassart, Jutta Verkest, Aberdeen O'Driscoll et Fien Enghels, a pris la 7e place grâce à un score de 154.996 points. Il fallait terminer dans le top 13 pour réserver sa place pour les Mondiaux qui se dérouleront du 30 septembre au 8 octobre à Anvers. La Grande-Bretagne a été sacrée championne d'Europe pour la première fois de son histoire avec 164,428 points, devant l'Italie, tenante du titre (161,629) et les Pays-Bas (158,896).

Sur le plan individuel, les Belges se sont qualifiées pour cinq finales. Lisa Vaelen disputera la finale du saut en deuxième position, avec une moyenne de 13,616 points. Elle prendra également part à la finale des barres asymétriques en 8e position et à la finale du concours général, elle qui a pris la 7e place des qualifications avec 52,498 points. Maellyse Brassart, 8e des qualifications avec 49,199 points, disputera aussi la finale du concours général, tandis que Fien Enghels s'est hissée en finale à la poutre grâce à sa note de 12,833.

Mardi, la Belgique s'était aussi qualifiée pour la finale du concours général messieurs. L'équipe belge composée de Maxime Gentges, Victor Martinez, Takumi Onoshima, Luka Van den Keybus et Noah Kuavita, a réalisé un score total de 243.128 points pour prendre la 8e place et ainsi valider son billet pour les Mondiaux d'Anvers. Jeudi à 15h00 heure belge, Victor Martinez et Luka Van den Keybus disputeront en outre la finale du concours général messieurs. Aux agrès, Maxime Gentges participera lui à la finale du cheval d'arçons samedi à 14h10.