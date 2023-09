Euro de Drenthe : Wout van Aert repart à la quête de titres et de maillots sur un chrono qui lui convient

Déçu par sa prestation lors des Mondiaux en août dernier (5e à 1:37 du vainqueur, Remco Evenepoel, absent aux Pays-Bas après avoir dépensé beaucoup d'énergie sur la Vuelta), Wout van Aert s'apprête à disputer le contre-la-montre de l'Euro de Drenthe, mercredi (ce sera à vivre en direct vidéo sur la RTBF), avec un sentiment de revanche.

WVA, spécialiste de l'effort individuel, a remporté un seul chrono cette saison, celui des Championnats de Belgique à Herzele, le 22 juin dernier.

Aux Pays-Bas, il sera accompagné sur cette épreuve par Yves Lampaert, vainqueur du contre-la-montre inaugural du Tour de France à Copenhague en 2022. Mais depuis lors, le coureur de la Soudal Quick-Step n'a pas décroché le moindre succès...

Parmi leurs adversaires, le Britannique Joshua Tarling (3e des Mondiaux et vainqueur du chrono du Renewi Tour, il est pointé comme le grand favori par Wout van Aert) et les Suisses Stefan Küng (lauréat en 2020 et 2021) et Stefan Bissegger, tenant du titre, tenteront de s'illustrer.

Le Français Rémi Cavagna, qui vient de s'adjuger le Tour de Slovaquie, fait lui partie des outsiders.

Aucune trace par contre de l'ogre Filippo Ganna, récent vainqueur du Tour de Wallonie et du contre-la-montre de la Vuelta, où il a montré qu'il était en grande forme... Mais après avoir passé trois semaines sur les routes espagnoles et sans préparation spécifique pour cet événement, l'Italien a préféré faire l'impasse sur le chrono pour se concentrer sur la course en ligne de l'Euro.

Le parcours, tracé autour d'Emmen, est plat et riche en longues lignes droites. Il devrait permettre aux gros moteurs du peloton de tirer leur épingle du jeu. La courte distance (28.6 kilomètres) pourrait de son côté favoriser l'une ou l'autre surprise...