Euro de Drenthe : Wout van Aert, Arnaud De Lie et les Belges ont de grandes ambitions (Direct vidéo 12h15)

C'est l'un des derniers grands rendez-vous d'une saison cycliste qui a été passionnante : la course en ligne des Championnats d'Europe de Drenthe, qui sera disputée sur la distance de 199.8 kilomètres entre Assen et le Col du VAM, sacrera à coup sûr un grand nom du peloton. La RTBF vous propose de vivre cette épreuve, dont le départ sera donné à 12h30, en direct vidéo intégral sur Auvio (12h15), ou dès 13H sur Tipik.

Deuxième des Mondiaux de Glasgow derrière Mathieu van der Poel (absent sur ses terres), troisième du contre-la-montre de cet Euro mercredi, Wout van Aert, habitué aux médailles sur les grands championnats, tentera une nouvelle fois de décrocher un titre et un maillot distinctif.

WVA sera le leader d'une solide équipe belge, qui pourra également compter sur d'autres prétendants à la victoire en fonction des circonstances de course : Arnaud De Lie, Jasper Stuyven...

La formation noir-jaune-rouge a de l'allure, mais d'autres nations se présentent également au départ avec de sérieux candidats au titre : à domicile, les Pays-Bas peuvent compter sur leur redoutable sprinteur Olav Kooij, 21 ans, également très à l'aise dans les bosses. Le Danois Mads Pedersen, les Français Christophe Laporte et Arnaud Démare, les Italiens Filippo Ganna et Matteo Trentin font également partie des nombreux outsiders.

Mais tout ce petit monde devra survivre aux 7 passages dans le Col du VAM, la principale attraction du parcours, qui "culmine" à 48 mètres d'altitude. Cette bosse mesure 400 mètres (6,7% de moyenne) et se découpe en trois sections. Une rampe première d’environ 150 mètres avec des passages à plus de 13%, un petit replat puis une deuxième portion plus raide d’une centaine de mètres où la pente dépasse les 15%. La route est étroite et sinueuse (tant en montée qu’en descente), le placement sera donc primordial. Et pour corser le tout, des pavés ont été placés dans la partie finale !