Euro de Drenthe – van Aert, une nouvelle fois deuxième : "Jusqu’à 50m de la ligne, j’ai pensé que c’était assez pour battre Christophe"

Une nouvelle fois, Wout van Aert a dû se contenter d’une deuxième place, cette fois derrière Christophe Laporte aux championnats d’Europe. Bien emmené par un très solide Arnaud De Lie, le Belge est revenu sur le Français, qui était parti en solitaire, mais a échoué dans sa roue.

Une nouvelle déception pour van Aert, qui estime cependant que la Belgique a bien couru, même s’il a expliqué au micro de Kevin Paepen que l’équipe avait tout de même commis une petite erreur au moment de l’attaque de Laporte : "C’était assez facile jusqu’à un certain point et dans un tour qui a été très vite, le groupe s’est cassé et je me suis retrouvé avec Arnaud dans un groupe de tête très fort. C’était une situation idéale, mais je crois qu’on a fait une petite erreur. Quand Laporte était devant, c’était obligatoire de faire un choix et c’était le but d’être devant, mais c’était dur de choisir. C’est Arnaud qui m’a dit qu’il était fatigué et on a décidé qu’il allait me lancer dans le dernier kilomètre. Il a fait très fort et jusqu’à 50m de la ligne, j’ai pensé que c’était assez pour battre Christophe mais il était plus fort".

Si Arnaud De Lie s’est sacrifié dans la dernière bosse, cela faisait plus de dix kilomètres que le groupe de contre avait Laporte en point de mire, sans parvenir à reprendre le Français. De Lie a alors proposé à van Aert de se mettre à plat ventre pour lui : "Dans les dix derniers kilomètres, Christophe était déjà seul en tête. C’est toujours plus facile à dire après, mais il aurait peut-être fallu rouler plus tôt, avec peut-être Arnaud et un des Néerlandais et Danois. C’est l’erreur qu’on a faite, mais à ce point, quand il était dix secondes devant nous, on a pensé que c’était possible de le reprendre dans la dernière bosse".

Le Belge a cependant tout donné et n’avait donc pas de regret : "C’est toujours le cas pour moi après une course. Je donne toujours tout et donc je n’ai pas de regret. Ce sont toujours des petites décisions qui font la différence, mais chapeau à Christophe et à l’équipe belge qui a fait un grand boulot".

Wout van Aert a également beaucoup remercié ses équipiers, qui ont réalisé la course parfaite pour le placer dans les bonnes conditions : "Je pense qu’on s’est longtemps concentré sur la position, qui était importante. Dans le final, les leaders étaient là, c’est comme on voulait donc c’était bien fait".

Souvent un brin malchanceux cette saison, van Aert multiplie les podiums, en passant souvent tout proche de la victoire, un sentiment forcément un peu frustrant : "C’est sûr que ce n’est pas amusant de toujours faire des places d’honneur, mais je dois être content avec mes jambes et ma course et le travail de l’équipe. Je reste confiant et je veux garder le moral parce qu’un jour ça va changer".

Un enseignement, c’est qu’Arnaud De Lie a le potentiel pour remporter de grandes courses. Si peu en doutaient, il en a pris conscience ce dimanche. Et pour van Aert, c’est clair que le coureur de la Lotto Dstny peut gagner un grand championnat : "C’est sûr. J’ai pensé ça avant, mais après c’est clair. Il a le sprint et le moteur pour finir une course comme ça".

Une chose est sûre, la Jumbo-Visma a encore dominé la course puisque le podium est uniquement composé de coureurs de l’équipe néerlandaise : "C’est bizarre d’arriver 1-2-3 de nouveau".