Euro de Drenthe : que peut-on attendre de Lotte Kopecky sur le contre-la-montre ? (Direct vidéo 14h30)

Lotte Kopecky et Sara Van de Vel défendront, ce mercredi, les couleurs de la Belgique lors du contre-la-montre de l'Euro de Drenthe, aux Pays-Bas. Un chrono à vivre en direct vidéo sur Tipik et sur Auvio en compagnie de Martin Weynants et Ludivine Henrion dès 14h30 !

Lotte Kopecky, 13 victoires - et non des moindres - cette saison, peut se rendre de l'autre côté de la frontière sans la moindre pression. Sacrée Championne du Monde lors de la course en ligne à Glasgow, la Belge de la dream team SD Worx avait fait l'impasse sur le chrono des Mondiaux.

Lauréate de son premier contre-la-montre en World Tour lors du récent Simac Ladies Tour, la multiple Championne de Belgique trouvera à qui parler en la personne de sa coéquipière suisse Marlen Reusser, double tenante du titre.

Les Néerlandaises Riejanne Markus et Demi Vollering, qui joueront à domicile, peuvent également revendiquer une place sur le podium.