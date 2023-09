Euro de Drenthe : pour van Aert la Belgique est "toujours favorite" et devra faire la course, De Lie peut attendre si van Aert est devant

Juste avant de prendre le départ de la course en ligne des championnats d’Europe de cyclisme, Wout van Aert et Arnaud De Lie se sont arrêtés au micro de Kevin Paepen pour préfacer la course.

Le coureur de la Lotto Dstny se sent bien et a vu une équipe belge motivée. Le plan est également assez clair : "Si on a van Aert devant et moi derrière, je pense qu’on a vraiment une bonne situation. van Aert est un grand champion et peut gagner dans une arrivée massive, mais aussi dans un petit groupe".

Pour Wout van Aert, il faudra effectivement être acteur de la course car le parcours ne permet pas d’attendre : "Je pense que ce n’est pas la course pour vraiment attendre. C’est nécessaire de faire la course et d’arriver en tête avec plusieurs hommes. Quand tu es Belge, tu es toujours favori donc c’est normal. J’espère arriver avec Arnaud dans le groupe de tête".

Les mouvements des Belges seront évidemment scrutés dans le peloton et certaines autres grandes nations ont d’ailleurs pointé nos compatriotes comme favoris. C’est le cas notamment de Matteo Trentin : "En cas de sprint massif ou d’arrivée en petit groupe, je dirais Arnaud De Lie. Si tu regardes les dernières fois où il a sprinté en montée, c’est incroyable la puissance qu’il dégage dans les 200-300 derniers mètres".

Mads Pedersen voit également en De Lie un des favoris pour ce championnat d’Europe : "Il est en bonne forme, on a pu le voir au Canada. C’est un bon final pour lui".