Euro de Drenthe - Lotte Kopecky : "Si je monte sur le podium du contre-la-montre, ce sera fantastique"

Face à des spécialistes comme la Suisse Marlen Reusser et la Néerlandaise Riejanne Markus, Kopecky a-t-elle une chance de décrocher une médaille mercredi, voire plus? "Si je monte sur le podium, ce serait fantastique. Je ne suis pas là à me dire que je ne serai pas satisfaite si je ne suis pas sur le podium, je ne suis pas satisfaite. Et je ne peux certainement pas dire que je serai championne demain. Ces championnats d'Europe sont mon dernier rendez-vous et je serai très heureuse quand nous serons la semaine prochaine, mais pour l'instant, je suis encore très concentrée."

Pour Kopecky, la participation à ce contre-la-montre des championnats d'Europe apparaît surtout comme un exutoire mental. "Un nouveau défi vous tient en haleine. Non pas que le reste de mon travail soit monotone ou ennuyeux. Mais c'est agréable quand tout reste un défi et que vous pouvez faire quelque chose de nouveau".