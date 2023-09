Euro de Drenthe : Laporte résiste au retour de van Aert qui termine encore deuxième

Christophe Laporte a remporté la course en ligne des championnats d’Europe de cyclisme au terme d’une fin de course animée dans le circuit final de Drenthe. La Belgique a fait bonne figure, mais van Aert échoue une nouvelle fois à la deuxième place alors que De Lie termine quatrième.

L’échappée prend rapidement forme dans cet Euro avec notamment Tarling et Bissegger qui se glissent dans un groupe de cinq.

Une grosse chute intervient à 115km de l’arrivée avec notamment Ganna et Molema qui se retrouvent au sol.

L’écart avec l’échappée ne monte jamais au-dessus des 2 minutes et il ne reste plus que Vacek et Bissegger en tête alors que Rajovic et Primozic faussent compagnie au peloton à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée.

L’augmentation du rythme dans le peloton est fatale aux deux duos de tête qui sont repris à un peu plus de trente kilomètres de l’arrivée. Moment choisi par l’Italie pour prendre les commandes du peloton.

Un groupe d’une vingtaine de coureurs se détache dans la montée du Col de VAM. Laporte et Kooij parviennent ensuite à prendre quelques centaines de mètres d’avance. Dans le peloton, une chute se produit avec Vermeersch et Ganna entraînés au sol.

Kooij et Laporte sont rejoints par un groupe de huit coureurs où on retrouve van Aert et De Lie pour former un groupe de dix en tête.

Laporte sort en solitaire à 12km de l’arrivée mais reste en point de mire pour le groupe de contre qui ne se désolidarise pas.

De Lie fournit un énorme effort pour réduire l’écart dans la dernière bosse. van Aert lance son sprint mais échoue dans la roue de Laporte qui s’offre le titre de champion d’Europe. Kooij prend la troisième place et Jumbo-Visma s’offre donc un triplé, même si les trois hommes portaient le maillot de leur équipe nationale. De Lie est quatrième.