Euro de Drenthe : la Néerlandaise Ilse Pluimers sacrée chez les U23

La Néerlandaise Ilse Pluimers a remporté la course en ligne pour les espoirs (U23) des championnats d'Europe de cyclisme sur route vendredi en province de Drenthe aux Pays-Bas. Elle s'est imposée au terme des 108 km du parcours reliant Hoogeveen au Col du VAM devant la Britannique Anna Schackley et la Suissesse Linda Zanetti, 2e et 3e à une seconde.

La première Belge est Marthe Goossens, 18e à 28 secondes. Julie De Wilde s'est classée 21e, aussi à 28 secondes.

Ilse Pluimers, 21 ans, succède à sa compatriote Shirin van Anrooij au palmarès de l'Euro U23. Depuis la création de l'épreuve en 1995, une seule Belge a inscrit son nom au palmarès: Evelyn Arys, qui l'avait emporté en 2012.