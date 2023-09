Euro de Drenthe : la Belge Fleur Moors en or chez les juniors, 5e médaille noir jaune rouge

Fleur Moors a remporté la course en ligne chez les juniors aux championnats d’Europe de cyclisme sur route dimanche dans la province de Drenthe aux Pays-Bas.

Sur un parcours de 69 kilomètres entre Coevorden et le Col du VAM, la jeune Belge, 17 ans, a devancé la championne d’Europe du contre-la-montre et du relais mixte, l’Italienne Federica Venturelli, en argent cette fois, à deux secondes. La Française Léane Tabu, 3e, complète le podium, à 7 secondes.

Quatrième du Tour des Flandres juniores cette année, Fleur Moors avait déjà pris la médaille de bronze des championnats du monde juniors sur route à Glasgow, en Ecosse, dans la course en ligne aussi. Côté belge encore, Lore De Schepper est 9e à 10 secondes et Elle Heremans, 15e à 13 secondes.

Dans l’après-midi aura lieu la course pour élites messieurs où Wout van Aert, en bronze déjà dans le contre-la-montre, vise encore un podium. La Belgique compte désormais cinq médailles avec le titre chez les espoirs d’Alec Segaert et les médailles de bronze de Wout van Aert donc chez les élites et Senne Sentjens chez les juniors, tous les trois dans les épreuves chronométrées. Samedi, Lotte Kopecky, championne du monde, a décroché la médaille de bronze de la course en ligne chez les dames.