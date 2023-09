Euro de Drenthe – Juniors : Jarno Widar 8e et premier Belge d’une course remportée par Anze Ravbar

Le Slovène Anze Ravbar a remporté la course en ligne chez les juniors aux championnats d’Europe de cyclisme sur route samedi dans la province de Drenthe aux Pays-Bas. Huitième à l’arrivée, Jarno Widar a longtemps animé la course sans parvenir à décrocher le titre qu’il ambitionnait.

Sur un parcours de 111 kilomètres entre Coevorden et le Col du VAM, une petite bosse de 500 mètres, Anze Ravbar, 18 ans, a devancé au sprint le Français Matys Grisel et son compatriote Zak Erzen. Premier Belge, Jarno Widar s’est classé 8e. "C’était une course difficile. Je me sentais bien mais. Chaque fois que j’accélérais je mettais mes concurrents en difficulté mais au début de la dernière côte j’étais un peu derrière. Le Slovène est parti et il a directement creusé l’écart" pestait le coureur de chez Chevigny au micro de Kevin Paepen.

Polyvalent et vainqueur à onze reprises cette saison, le Limbourgeois de 17 ans avait de grandes ambitions sur cette échéance européenne. "J’étais venu avec l’intention de gagner, j’avais les jambes pour le faire. Mon championnat du monde avait également été décevant" pointait Widar en rappelant son abandon dans les rues de Glasgow. Frustré, le petit format limbourgeois sera certainement revanchard sur les grandes compétitions l’année prochaine.

Dans l’après-midi aura lieu la course pour élites dames où la championne du monde, Lotte Kopecky, 5e de l’épreuve en contre-la-montre cette semaine, voudra aussi décrocher le maillot de championne d’Europe.