Euro de Drenthe – Gérard Bulens : van Aert va "relancer l’ascenseur" à un De Lie "équipier parfait" après le triomphe d’un Laporte "intelligent et résistant"

La Belgique a pris la course en main et a longtemps travaillé en tête de peloton aux côtés du Danemark. Elle a ainsi assumé son rôle de favori, mais ça lui a peut-être joué des tours dans la finale : "Est-ce que l’équipe belge n’était pas plus forte que l’équipe de France ? Elle a pris, avec le rôle de favori de Wout van Aert et Arnaud De Lie, très rapidement le lead. Est-ce qu’il fallait faire ça ? C’est très facile de dire ça après la course. Je pense que la Belgique a fait une très belle course. Ils ont été là quand ils devaient être là. Il manquait peut-être un équipier dans ce groupe des dix. La chute qui a impliqué Florian Vermeersch, qui avait quand même déjà beaucoup travaillé, ainsi que Ganna, change sans doute la course. Mais c’est un fait de course et il faut en tenir compte. Il manque juste la touche finale, le maillot et la médaille d’or, on passe juste à côté mais ça fait partie des règles du jeu".

Il n’aura manqué qu’un dernier coup de reins à Wout van Aert pour déborder Christophe Laporte, mais le Belge n’est pas parvenu à trouver les ressources nécessaires et doit se contenter d’une nouvelle deuxième place qui fera sans doute mal au moral : "Je pense que du point de vue psychologique, il l’aura quand il sera chez lui, au calme. L’annonce faite par Nathan Van Hooydonck a certainement joué un rôle aussi. Le fait qu’il coince dans les 25 derniers mètres… on sent qu’il va passer, mais il y a une relance et lui n’a pas plus cette possibilité de relancer. Peut-être dû au fait qu’après le tour d’Angleterre, il y a eu un petit moment où il n’était pas bien, avec cette petite grippe intestinale. Tout ça peut jouer quand même. Il doit s’accrocher au fait que dans toutes les courses de cette année, il a été là. Il n’a sans doute pas gagné ce qu’il voulait, mais il faut remettre l'ouvrage sur le métier et essayer l’année prochaine, avec cette vivacité, d’aller chercher un de ces monuments".