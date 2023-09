Euro de Drenthe – Fleur Moors, championne d’Europe junior : "Après la troisième place aux championnats du monde, c’est beau de gagner un maillot"

Fleur Moors a remporté la course junior chez les dames ce dimanche aux championnats d’Europe de cyclisme et offert une cinquième médaille à la Belgique sur cet Euro. La jeune Belge était évidemment satisfaite au micro de Kevin Paepen : "C’est assez difficile à décrire mais je suis très heureuse de ce maillot et de cette victoire. Après la troisième place aux championnats du monde, c’est beau de gagner un maillot".

Tout s’est joué dans la dernière montée où la Belge a devancé l’Italienne Federica Venturelli, à deux secondes, et la Française Léane Tabu, à sept secondes : "C’était très calme avant la côte, mais une fois que ça a accéléré dans la montée, c’est parti et j’ai sprinté jusqu’en haut".

En bronze aux Mondiaux, elle a donc décroché lors sur cet Euro, une belle consécration pour la coureuse de 17 ans : "C’est très beau. Je suis contente d’avoir enfin pu gagner. C’était ma dernière course. Je suis aussi très heureuse pour les gens qui m’ont aidé à gagner ce maillot".

Egalement active en cyclo-cross, la Belge pourrait donc gagner sur tous les terrains, mais elle reste humble : "Tout gagner, je ne sais pas, mais je fais les deux avec plaisir et j’aime bien combiner".

Explosive, la championne d’Europe a trouvé un terrain de jeu parfait avec le parcours de ce dimanche : "Je préfère les montées courtes, mais si c’est un peu plus dur c’est chouette aussi. Ce sont des arrivées que j’apprécie".

La suite n’est pas encore écrite, mais elle pourrait donc s’écrire sur la route, au vu de ses récents résultats : "Ça va dépendre de sur quoi je vais me concentrer, mais j’apprécie les deux catégories".