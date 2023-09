Euro de Drenthe : Bredewold profite de la supériorité néerlandaise sur la course dames, Kopecky en bronze

Au terme d’une véritable course d’usure, Mischa Bredewold s’impose et décroche le titre de championne d’Europe de la course en ligne. La Néerlandaise a profité de la supériorité numérique de sa nation pour partir en solitaire à dix kilomètres de l’arrivée. Piégée, Lotte Kopecky doit se contenter du bronze.

Une bonne dose de patience et… de résistance. Voilà les deux qualités indispensables pour s’imposer ce samedi du côté de Drenthe. Après un départ retardé dans un contexte assez rocambolesque, le peloton s’élance et reste longtemps groupé. Le rythme est intense et plusieurs éléments sont rapidement distancés.

Il faut attendre une heure de course avant de voir la Suédoise Emilia Fahlin prendre quelques hectomètres d’avance. Esseulée, la Scandinave ne tarde pas à être revue par ses concurrentes. Plus loin, ce sont Silvia Zanardi et Mischa Bredewold qui s’élancent à deux. Sans davantage de succès. Une réussite que Jelena Eric, Elise Chabbey et Soraya Paladin ne connaîtront pas non plus.