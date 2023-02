Euro de cylisme sur piste : Kopecky la tête d’affiche, Ghys et Hesters en habitués, la Belgique prête à briller à Grenchen

Lotte Kopecky, 10 médailles européennes dans sa carrière (7 en or, 3 en bronze), sera assurément l’atout majeur de notre sélection. Double médaillée d’or à Münich, elle tentera de reconduire son titre sur la course à l’élimination tout en s’attaquant à l’omnium et surtout à l’Américaine (avec sa partenaire Shari Bossuyt), une spécialité dont elles sont championnes du monde. Trois chances de médailles concrètes pour l’Anversoise qui a renoncé à défendre son titre sur la course aux points, histoire d’épargner de précieuses énergies.

L’autre fer de lance de la sélection belge s’appelle Robbe Ghys. Le pistier limbourgeois avait lui aussi ramené deux médailles lors de la dernière édition : l’argent sur la course aux points et le bronze sur l’Américaine en compagnie de Fabio Van den Bossche. Jadis associé à Kenny De Ketele (2 bronzes mondiaux), il visera une nouvelle médaille avec Van den Bossche sur l’Américaine et tentera de rééditer ses performances sur la course aux points, en habitué des podiums qu’il est.