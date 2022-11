Euro de cyclocross U23 : Triplé pour la Belgique avec la victoire de Verstrynge devant Nys et Meeussen

On attendait un duel Nys – Ronhaar aux championnats européens U23 de cyclocross ce week-end. Mais il n’a pas eu lieu. En cause, un souci technique dès le début de course pour le Belge. Si le Néerlandais a roulé quasi toute la course en solo, Verstrynge a réussi à revenir et le dépasser. Il devient champion d’Europe devant Nys qui au prix d’un dernier gros tour prend l’argent. Meeussen se classe 3e.

Avec un départ en faux plat montant, il est déjà important de bien se placer. Quatre coureurs occupent la tête, dont deux Belges. Rapidement, Thibau Nys prend les choses en mains et se met en tête du petit groupe de quatre avant de prendre quelques mètres. Après le premier tour Nys et Emiel Verstrynge sont en tête. Les écarts sont déjà importants, les deux coureurs comptent huit secondes d’avance sur Meeussen.

Mais Nys va régresser à cause d’un souci mécanique et se retrouve 6e. Verstrynge est isolé devant. Après deux tours, ils sont quatre devant : deux Belges (Verstrynge et Meeussen) et deux Néerlandais (Ronhaar et Del Grosso). Nys, 8e, suit à 32 secondes.

Au 3e tour, Ronhaar prend les devants sur ses trois camarades d’échappée. Le Néerlandais comprend qu’il doit attaquer, car Nys revient petit à petit sur le groupe de trois. Ronhaar est premier après trois tours et possède 20 secondes d’avance sur ses trois poursuivants. Nys est à 34 secondes.

Pas de changement dans le 4e tour. Ronhaar est seul devant Verstrynge qui revenait mais qui a chuté. Meeussen et Del Grosso suivent. Nys pousse fort. L’écart est de 20 secondes et il reste trois tours à effectuer.

Dans le 5e tour, Ronhaar est toujours seul en tête, mais derrière Nys est de retour et entame le course-poursuite avec Verstrynge. Il reste deux tours. Ronhaar est toujours en tête, mais Verstrynge tente le tout pour le tout et se rapproche du Néerlandais. Derrière, les écarts se resserrent.

A la flamme rouge, tout est encore possible. Ils sont cinq coureurs en 17 secondes (Ronhaar, Verstrynge, Toneatti, Meeuseen et Nys). Et ce dernier tour est fou. Ronhaar voit revenir Verstrynge qui prend les devants pour la première fois. Nys revient comme une fusée et passe Ronhaar qui perd de plus en plus de places et qui craque. Le Néerlandais voit Meeussen lui passer devant pour la médaille de bronze.

Verstrynge devient champion d’Europe devant Nys qui aura tout essayé. Meeussen permet à la Belgique de faire le triplé. Emiel Verstrynge, 20 ans, succède au Néerlandais Ryan Kamp au palmarès de l'Euro espoirs. Plus tôt dans la journée, la Néerlandaise Lauren Molengraaf a remporté la course juniores dames devant l'Italienne Valentina Corvi et la Belge Xaydee Van Sinaey.