Euro de cyclocross : Michael Vanthourenhout, "mon titre à Namur est le plus grand succès de ma carrière"

Michael Vanthourenhout s'est imposé dimanche à la Citadelle de Namur dans le championnat d'Europe élites de cyclocross. Le coureur belge, qui s'était déjà imposé en Coupe du monde sur le parcours namurois, a avoué y avoir signé dimanche le plus beau succès de sa carrière.

"Ce championnat d'Europe à Namur a été très dur, c'est certainement même la course la plus dure que j'ai disputée", a expliqué Michael Vanthourenhout. "Ce fut un combat d'homme à homme, sur parcours très dur et rendu très glissant et technique par la pluie qui a commencé à tomber juste avant le départ et cette pluie a changé la donne pour tout le monde, surtout dans le premier passage en dévers qui a été un peu une surprise. On sait que le cross de Namur est toujours très dur mais il me plaît encore plus quand il devient très technique. C'est un parcours qui me convient bien, mieux que celui du Koppenberg où l'effort en côte est de deux à trois minutes alors qu'à Namur, c'est maximum une minute et on peut donc mieux récupérer. J'ai certes commis deux erreurs dans le premier tiers de course et j'ai dû faire un gros effort pour revenir sur Lars van der Haar qui avait pris l'avantage. J'ai continué à maintenir la pression sur lui qui a aussi fait des erreurs. Je pense que le passage en dévers du parcours m'a permis de faire la différence car je m'y sentais plus à l'aise. Je pense que j'ai commis un peu moins d'erreur que Lars."

Michael Vanthourenhout a remporté dimanche son premier titre chez les élites en cyclocross, après avoir été champion d'Europe et du monde chez les espoirs. "J'ai signé à Namur mon plus grand succès chez les élites, ma plus grande victoire. Cela représente beaucoup pour moi qui avait été un peu en dessous de mon niveau ces dernières semaines. J'ai senti dans le cyclocross du Koppenberg, la semaine dernière, que les sensations revenaient et cela était de bon augure pour Namur, ça m'a donné de la confiance. Et l'échauffement de dimanche, sur le parcours de la Citadelle, a confirmé que j'étais bien et que je pouvais jouer un rôle important. Je pense que ce titre européen pourrait être un déclic pour me permettre de gagner davantage désormais. Mais je resterai la même personne, le même coureur, je veux rester calme par rapport à cela."