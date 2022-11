Euro de cyclocross : malgré un ennui mécanique, Van Empel écrase la concurrence et devient championne d'Europe

Elle était la favorite et elle a répondu présent malgré un ennui mécanique qui aura vu Van Empel faire demi-tour à pied. La Néerlandaise a bouché le trou et est allée s’imposer. Alvarado termine 2e et Vas empêche les Néerlandais de faire un triplé en prenant la 3e place. Norbert Riberolle termine première 13e et première Belge. A noter la 7e place de Pauline Ferrand Prévot.

C’est aussi parti très vite et un peloton se dégage. Pauline Ferrand Prévot n’est pas parmi les premières. Devant, le phénomène Van Empel mène déjà les débats devant Vos et Kas. Après le premier tour, Vas et Van Empel est première devant Betsema, Alvarado et Vos. Pauline est 9e à 16 secondes et revient bien.

Le second tour voit Van Empel faire marche arrière à cause d’un souci mécanique. C’est Betsema maintenant qui mène la course. La course poursuite est lancée pour Van Empel qui est à 26 secondes. Le classement est le suivant : Betsema, Vas, Alvarado. Van Empel est à 20 secondes, Ferrand Prevot à 45.

Dans le 3e tour, Van Empel continue de grappiller les secondes sur les trois premières. La jeune Néerlandaise a l’air au-dessus du lot. À la fin de ce tour, Vas mène devant Alvarado. Suit Betsema et Van Empel. Côté Belge, c’est compliqué. Norbert Riberolle est 13e.

Le 4e tour voit un regroupement des quatre premières. Mais Betsema en difficulté lâché un peu, tout comme Alvarado et Vas. Van Empel qui a bouché plus de 30 secondes remet une attaque.

Il reste deux tours. Van Empel mène devant Alvarado. Vas est à cinq secondes. Cet avant dernier tour voit Van Empel prendre l'avantage. La jeune néerlandaise s’envole petit à petit alors qu’il ne reste qu’un tour. Alvarado est 2e à 21 secondes, Vas passe à 37 secondes. Rien ne change dans le dernier tour. Van Empel devient championne d’Europe et aura impressionnée tout au long de la course. Pauline Ferrand-Prévot termine 7e à 2'06'', Norbert Riberolle termine 13e et première Belge à 4'44''.