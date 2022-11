Euro de cyclocross : Les Belges face au favori Lars van der Haar qui vise un doublé

Le Néerlandais Lars van der Haar est annoncé comme le favori des championnats d’Europe de cyclocross qui se dérouleront ce dimanche sur le circuit de la Citadelle de Namur. Confiant, le clan belge devra garder le Néerlandais sous bonne garde jusqu’au bout.

Eli Iserbyt sera un des fers de lance de la sélection belge sur les hauteurs de la capitale wallonne, habituel théâtre d’une manche de la Coupe du monde en décembre et qui a été un peu modifié pour la circonstance. Le champion d’Europe de cyclocross 2020 sera entouré de Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout, Jens Adams, Daan Soete, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch et Niels Vandeputte. Le défi de la sélection belge sera de contrer le Néerlandais Lars van der Haar, champion d’Europe chez lui à Wijster en 2021, devant Hermans et Vanthourenhout, et favori en 2022 en l’absence des trois ténors de la discipline Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock, qui récupèrent d’une saison sur route chargée.

Iserbyt se présentera fort de sa position de leader du challenge Superprestige et de la Coupe du monde 2022-2023, après ses trois succès à Waterloo et Fayetteville (USA) et à Tabor (Slo). Il s’est toutefois incliné dans ses deux dernières sorties, à la Coupe de Monde de Maasmechelen remportée par Laurens Sweeck devant van der Haar, et au Koppenberg derrière van der Haar.

"Nous avons une très bonne équipe et notre mission première sera de ne pas oublier, comme nous l’avions un peu fait l’an dernier, le Néerlandais Lars van der Haar, annoncé comme favori dimanche", a déclaré Isberbyt lors d’une conférence de presse tenue vendredi à Namur. Le Néerlandais, distancé d’une dizaine de secondes, était revenu sur les Belges en tête de course et avait décoché le titre au VAM-Berg. "Nous sommes sur le papier quatre Belges, Sweeck, Hermans, Vanthourenhout et moi-même, ainsi que van der Haar, à pouvoir briguer le titre européen. Nous avons un niveau de forme assez comparable et la course de dimanche va se jouer sur des détails."

"Il est pour moi difficile de me préparer pour les trois championnats d’Europe, de Belgique et du monde, dans une saison hivernale qui ne dure que cinq mois", a encore indiqué Iserbyt. "Je suis dans une bonne période de forme et je vais donner le meilleur de moi-même dimanche, essayer de viser le titre. J’avoue que le championnat d’Europe reste le plus facile à gagner car les ténors ne sont pas là : van Aert, Pidcock, van der Poel reviendront dans la partie à l’occasion des autres championnats, ce qui rendra les choses beaucoup plus difficiles. Mais j’avoue que, pour un coureur élite, le maillot européen est le moins prestigieux des trois titres. Je préférerais gagner, en une seule saison, les classements des challenges Superprestige et X20 ainsi que celui de la Coupe du monde."

Le sélectionneur national Sven Vanthourenhout avait précédemment indiqué qu’il voulait voir une équipe rouler face à van der Haar. "Certes, mais il sera presque impossible de rouler en bloc sur le circuit de la Citadelle de Namur", a ajouté Quinten Hermans. "Il sera peut-être possible de laisser un trou, ou de boucher un trou si le Néerlandais prend un avantage, mais le circuit de Namur est dur, il ne pardonne pas. Si les meilleurs du jour n’ont pas de problème technique, ce sera une lutte homme contre homme et c’est le meilleur qui gagnera."

Chez les espoirs, dont la course est programmée samedi (13h15), Thibaut Nys (19), actuel leader de la Coupe du monde U23, et Aaron Dockx (18), champion d’Europe juniors en 2021, seront les fers de lance de l’équipe belge.