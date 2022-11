Euro de cyclocross : le Français Léo Bisiaux champion d’Europe chez les juniors

Le championnat d’Europe juniors hommes de cyclocross a ouvert la journée de dimanche à la Citadelle de Namur. Le Français Léo Bisiaux, leader de la Coupe du monde, s’est imposé au terme d’une course autoritaire.

La course des juniors a été lancée par une mise en action rapide de l’Italien Samuele Scappini, qui a pris quelques longueurs sur l’avant-garde du peloton très vite étiré. Les premiers passages techniques ont provoqué la formation d’un petit groupe dont est sorti le Slovaque Matthias Schwarzbacher, premier à se lancer dans le deuxième tour, devant un quatuor comprenant le Hongrois Barbanas Vas et trois Belges, Wies Nuyens, Antoine Jamin et Viktor Vandenberghe. Jamin lançait le troisième tour en tête devant Schwarzbacher alors que le Français Léo Bisiaux, auteur d’un départ moyen, revenait sur la tête de course pour former un quatuor avec Schwarzbacher, Jamin et Nuyens.

Les deux Belges étaient distancés sur une accélération de Bisiaux alors que le champion du Danemark Daniel Nielsen s’était inséré dans le jeu de tête.

Bisiaux et Nielsen se lançaient en duo dans le dernier tour, avec un avantage de dix secondes sur Jamin. Le Français a jeté toutes ses forces sans la bataille pour décrocher le titre européen, son 6e succès de la saison, devant le Danois Nielsen et le Néerlandais Guus van den Eijden. Les Belges Jain et Nuyens se sont classés cinquième et sixième.

Le championnat d’Europe de cyclocross des juniors a été disputé pour la vingtième fois dimanche. L’édition 2021 avait vu la victoire du Belge Aaron Dockx devant le Néerlandais David Haverdings et l’Italien Lucas Paletti.