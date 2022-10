Euro de cyclo-cross : Eli Iserbyt et Quinten Hermans emmèneront la sélection belge à Namur

Iserbyt, champion d’Europe 2020, sera l’un des grands favoris pour succéder au Néerlandais Lars van der Haar. Le coureur de Bavikhove est en grande forme en ce début de saison, il a notamment remporté les trois premières manches de la Coupe du monde. Quinten Hermans, vainqueur à Ardooie, n’a pas caché son ambition pour cet Euro.



Ce duo sera accompagné par Jens Adams, Daan Soete, Laurens Sweeck, Toon Vandenbosch, Niels Vandeputte et Michael Vanthourenhout. Thijs Aerts, Vincent Baestaens, Lander Loock et Tom Meeusen sont les réservistes.



Chez les dames, la Belgique alignera Sanne Cant, Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle et Laura Verdonschot.