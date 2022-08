Huit coureurs devaient initialement composer la sélection belge, numéro 1 mondiale au classement UCI, à Munich. Mais Yves Lampaert, malade, et son remplaçant Jens Keukeleire ont tour à tour déclaré forfait.

Sven Vanthourenhout a cette fois décidé de ne pas faire appel à un remplaçant, et de faire confiance à ses sept coureurs. "On est avec un homme en moins. Les gars sont des coureurs avec de l'expérience qui savent très bien pourquoi ils sont là et je pense qu'il n'y aura aucun problème pour ce qui est de la tactique et du résultat final."