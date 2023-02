Euro de cyclisme sur piste : les Belges entrent en action à Grenchen (Direct vidéo 18H)

Les Championnats d'Europe de cyclisme sur piste débutent ce mercredi au vélodrome de Grenchen, en Suisse. Jusqu'à dimanche, la RTBF et Auvio vous proposeront de vivre en direct cinq soirées 100% vélo !

Ce mercredi, entre 18 et 20 heures, le premier tour et les finales de la vitesse par équipe (F et H), la finale du scratch (F) et la finale de la course à élimination (H) figurent au programme.

Plusieurs Belges prendront part à cet Euro. C'est notamment le cas des Championnes du Monde Shari Bossuyt et Lotte Kopecky, de la spécialiste du... BMX Elke Vanhoof, qui va s'essayer à la piste, ou encore de Robbe Ghys et du Hannutois Thibaut Bernard.