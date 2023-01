Euro de cyclisme sur piste : Kopecky renonce à la course aux points, Vanhoof range son BMX pour découvrir la piste

Lotte Kopecky a choisi le programme qu'elle va suivre à l'occasion des Championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui se tiendront du mercredi 8 au dimanche 12 février à Granges, en Suisse. Elle participera à trois épreuves: la course par élimination, dont elle détient les titres européen et mondial, l'omnium et le Madison en compagnie de Shari Bossuyt avec qui elle a conquis le titre mondial l'an dernier. En revanche, elle ne tentera pas de conserver son titre continental de la course aux points.

L'élimination se déroulera le jeudi 9 février, l'omnium le vendredi 10 et le Madison (américaine) le dimanche 12. La décision de ne pas défendre son titre dans la course aux points est prise afin de se ménager en vue de l'américaine, a déclaré Kopecky lors d'un point de presse mardi à Gand. "La course par équipes (Madison) aux Championnats d'Europe est importante pour récolter des points en vue des Jeux Olympiques de Paris. Si, après l'élimination du jeudi et l'omnium du vendredi, je dispute également la course aux points le samedi, la course par équipes tomberait le quatrième jour. Ce serait un peu exagéré."