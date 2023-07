Euro de cyclisme sur piste juniors et U23 : Hélène Hesters en or et Nolan Huysmans en argent chez les juniors

Hélène Hesters a décroché l'or de la course par élimination chez les juniores mercredi lors de la deuxième journée des championnats d'Europe de cyclisme sur piste pour juniors et espoirs à Anadia au Portugal.

Hélène Hesters a devancé l'Italienne Anita Baima et l'Allemande Sina Temmen pour offrir à la Belgique son deuxième titre après l'or de Noah Vandenbranden sur la poursuite individuelle U23 mardi. Sur le kilomètre en contre-la-montre chez les juniors, Nolan Huysmans a pris la médaille d'argent en 1:02.449 et n'a été devancé que d'un 1000e de seconde par l'Italien Davide Stella vainqueur en 1:02.448. L'Allemand Jakob Vogt, 3e en 1:02.461, complète le podium.

Côté belge encore, Nicolas Aernouts est 6e. La Belgique compte à son actif 7 médailles, deux en or, trois en argent et deux en bronze. En poursuite par équipes juniors, la Belgique - avec Tom Crabbe, Stan Dens, Nolan Huysmans et Milan van den Haute - a pris la 6e place d'une épreuve remportée par l'Italie, en or avec un nouveau record du monde juniors en 3:53.980, devant la Grande-Bretagne, en argent et le Danemark, en bronze.

Toujours chez les juniors, Louis Weyts a terminé 8e de l'épreuve par élimination remportée par l'Italien Davide Stella. Chez les espoirs (U23), Katrijn De Clercq a pris la 7e place du scratch 10 km remporté par la Polonaise Maja Tracka. Sur le scratch 15km, Jasper Bertels s'est classé 15e. Le Danois Philip Mathiesen s'est paré d'or. Dans l'épreuve de sprint par équipes chez les espoirs, la Belgique est passée à côté d'une médaille chez les filles. Julie Nicolaes, Kjelle Poets et Marith Vanhove ont été battues pour la 3e place par la Pologne. En finale, la Grande-Bretagne a battu la République tchèque.