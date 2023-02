Euro de cyclisme sur piste : Jules Hesters disqualifié mais 6e de la course par élimination, Shari Bossuyt 9e du scratch

Jules Hesters a pris la 6e place de la course par élimination messieurs des championnats d'Europe de cyclisme sur piste mercredi à Granges, en Suisse. Alors qu'il ne restait plus que six coureurs en piste, Hesters a été disqualifié pour "comportement dangereux" par le jury, terminant 6e de l'épreuve.

La victoire est revenue à l'Allemand Tim Torn Teutenberg, accompagné sur le podium par le Portugais Rui Oliveira et le Néerlandais Philip Heijnen.

Shari Bossuyt s'est (pour sa part) classée 9e du scratch dames, remporté par la Portugaise Maria Martins devant l'Espagnole Eukeen Larrarte Arteaga et la Polonaise Daria Pikulik. Bossuyt doit encore disputer l'américaine (avec Lotte Kopecky) et la course aux points dans cet Euro 2023.

L'équipe belge de sprint dames a terminé 6e du sprint par équipes. Après avoir signé un chrono de 49.083 en qualifications, Elke Vanhoof, Valerie Jenaer et Nicky Degrendele, qui disputaient ensemble cette épreuve pour la première fois, ont roulé en 48.824 mercredi soir au 2e tour face à la Grande-Bretagne.

Ce chrono de leur a pas permis d'aller en finale, même s'il s'agit d'un nouveau record de Belgique. Avant cette année, jamais la Belgique n'avait pris part à cette épreuve dans l'histoire des Championnats d'Europe. Jeudi, Lotte Kopecky et Shari Bossuyt disputeront l'américaine, Nicky Degrendele et Julie Nicolaes le sprint, Robbe Ghys la course aux points et l'équipe belge sera engagée en poursuite messieurs.