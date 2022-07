Euro de BMX - Elke Vanhoof en argent à Dessel

Elke Vanhoof a décroché la médaille d'argent des championnats d'Europe de BMX samedi à Dessel. La Belgique a aussi remporté une médaille chez les juniores.



Elke Vanhoof, 30 ans, a pris la deuxième place derrière la Britannique Bethany Shriever, championne olympique et championne du monde. La Française Camille Maire, 3e, complète le podium.



Chez les messieurs, le titre européen est revenu au Britannique Kye White devant le Suisse Cédric Butti, 2e et son compatriote Eddie Moore, 3e. Côté belge, Mathijs Verhoeven et Wouter Segers ont été éliminés en demi-finales.



Chez les juniores, Aiko Gommers a pris la médaille de bronze.