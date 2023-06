Euro de Basket : les Belgians Cats auront souffert face à la France mais se qualifient pour la finale

Que c’était tendu. Alors qu’elles ont mené de +14 à la pause, les Belgian Cats se sont fait peur jusqu’au bout lorsque la France est revenue à +2 à une minute de la fin. Mais les Cats l’ont fait. Elles se qualifient pour la finale et affrontent l’Espagne ce dimanche. Score final 67-63.

On pouvait s’y attendre, la France est un autre adversaire que ce que les Cats ont déjà affronté dans cet Euro. Les deux équipes se rendent point sur point. Si notre arme des trois points a du mal dans le premier quart-temps, les Cats dominent les rebonds offensifs et surtout Emma Meesseman tient à bout de bras la Belgique en claquant 12 des 18 premiers points belges.

Et Vanloo vient faire +10 en plantant son premier tir à trois points de la rencontre. Côté français, le pourcentage de tir est trop faible (0 trois points marqués) et la maîtrise du rebond est laissée aux Cats. C’est 18-8 après le premier quart-temps.

Dans le deuxième quart-temps, la France se rebiffe et revient dans le match à 19-14 avant un temps mort belge. Cet arrêt fait du bien aux Cats qui repartent de l’avant notamment grâce à Vanloo qui claque neuf points (3 trois points). Si la France a du répondant, les Cats également. Comme les Françaises sont maladroites derrière le cercle des trois points, les Cats sont à +14 (44-30) à la mi-temps.

La pause fait du bien à la France qui revient petit à petit dans la rencontre. De +14, l’avantage des Cats passent à +9 et Linskens commet sa 3e faute de la rencontre. Le jeu se durcit des deux côtés. Et la France domine ce 3e quart-temps. De +14, on passe à +8. Le dernier quart-temps va être passionnant.

Cette dernière période est tendue. La France presse haut et fort pour empêcher les Cats de développer leur jeu. L’écart fond petit à petit, il est à +5 à moins de 3 minutes de la fin du match et passe même à +2 à une minute. Cette dernière minute est d’une tension folle, mais les Cats ne craquent pas et s’imposent 67-63. Emma Meesseman termine meilleure scoreuse du match avec 24 points (6 rebonds et 5 assists en plus).

Les Belgian Cats affronteront l'Espagne ce dimanche sous le coup de 20 heures pour la médaille d'or.