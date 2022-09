Euro de basket : les Belgian Lions tombent dans le piège turc et encaissent une deuxième défaite

Les Belgian Lions se sont inclinés face à la Turquie dans leur quatrième match de la phase de groupe de l’Euro 2022 (63-78). Malheureusement les joueurs de Dario Gjergja n’ont pas pu confirmer leur exploit contre l’Espagne.



Les Lions ont payé leur début de match compliqué. Menés 6-20 après 10 minutes, ils ont dû entamer une course longue poursuite. Et même si les Belges sont revenus à 7 unités à la pause, elle s’est avérée vaine. Alperen Sengun, estampillé NBA, a fait mal à notre équipe nationale avec ses 24 points.



Après quatre rencontres, la balance des Belges est à l’équilibre : deux victoires et deux défaites. Ils affronteront la Bulgarie ce mercredi. Face à une équipe qui perdu ses trois rencontres jusqu'à maintenant, la victoire sera indispensable et devrait permettre aux Lions de poursuivre l'aventure dans cet Euro.