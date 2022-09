Euro de Basket : Après un match disputé, les Belgian Lions s'imposent en Géorgie au bout du suspense

Jeudi soir à Tbilissi, les Belgian Lions ont réussi à triompher (79-76) après prolongation contre la Géorgie qui jouait devant son public, pour le premier match des Belges à l'Euro de Basket 2022 dans le groupe A. Jonathan Tabu a décoché le tir salvateur à 3 points, à 3 secondes du terme, pour offrir la victoire à la Belgique.

Dans l'antre de la Tbilisi Arena, les Belgian Lions sont venus à bout de la Géorgie, non sans émotion, 79-76. Dans le temps réglementaire, les Belges ont fait preuve de discipline et d'agressivité pour résister à leurs adversaires. Sans leur leader et capitaine Toko Shengelia, blessé à l'épaule il y a un peu plus d'une semaine, des Géorgiens nerveux n'ont pas réussi à imposer leur rythme malgré leur statut de favoris et une salle acquise à leur cause.

Jusqu'au 4e quart-temps, la Belgique a ainsi défendu son avance acquise depuis la fin du 1er quart-temps. Mais à 4 minutes du terme, les Lions ont concédé un run de 12-0 ainsi que la mène aux Géorgiens. La réussite a manqué, dans le 4e quart-temps et en prolongations, alors que la Belgique avait mené de 12 points pendant le 3e quart-temps. En prolongations, l'adresse était absente pour les deux équipes, encore à égalité à 11 secondes du terme. Jonathan Tabu a alors pris les choses en main, en inscrivant le 3 points de la victoire sur un tir en suspension auquel Sanadze n'a pu répondre.

La Belgique a dû puiser dans ses ressources pour gagner, terminant le match avec 27 fautes personnelles. Après un début de rencontre relativement propre, les tirs manqués et les pertes de balle se sont multipliés en fin de match, même si la réussite à 3 points (12/32) était meilleure que contre la Grèce, dimanche. Les Belgian Lions se sont partagés le scoring, avec 5 joueurs à 9 points ou plus, mais Mwema et Tabu ont fini meilleurs marqueurs des Lions (14 points), ce dernier y ajoutant 5 rebonds et 2 assists.

Plus tôt dans la journée, l'Espagne a battu la Bulgarie (114-87) et la Turquie s'est imposée face au Monténégro (72-68). La Belgique est donc dans la première moitié du classement, avec les deux favoris du groupe A. Les Lions devront terminer dans le top 4 du groupe pour se qualifier pour la phase finale qui aura lieu à Berlin, en Allemagne.