Euro de Basket 3x3 : invincible depuis... 2018, la Serbie se pare (encore) d'or au terme d'un thriller époustouflant !

Quel match ! Et quelle propagande pour le basket 3x3 ! Quadruple championne d'Europe en titre, la Serbie s'est offert une 5e couronne consécutive en venant à bout de la Lituanie au terme d'une finale absolument exceptionnelle (22-20). Exceptionnelle par sa dramaturgie mais aussi grâce au talent des 8 joueurs présents sur le terrain de Jérusalem.

La preuve ? Le début de match qui prouve, qu'une fois de plus dans ce tournoi, les Serbes vont être chahutés. Dans son style toujours aussi peu orthodoxe mais efficace, Aurelijus Pukelis, le géant lituanien, fait des ravages et met les siens aux commandes (0-3 puis 3-7).

Mais en face, on sent que la cocotte-minute serbe préchauffe tranquillement et est tout doucement prête à exploser. Confirmation en sortie de temps mort : en trente secondes chrono, Kojic, Brankovic et l'inévitable Stojacic plantent une banderille de loin chacun.

6 points en quelques secondes, la Serbie repasse devant (11-7). K.O debout la Lituanie ? Ce serait mal connaître ces guerriers baltes. Au courage, au forceps et grâce à leur présence sous l'anneau ils reviennent et repassent même devant. Le match devient haché, tendu, digne des plus grandes finales.