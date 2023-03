Euro d’athlétisme en salle : Watrin qualifié en finale du 400m avec un record de Belgique, Doom également qualifié

Les Belges courent vite ce vendredi soir à Istanbul ! Après les qualifications de Rani Rosius et Delphine Nkansa pour la finale du 60m, Alexander Doom et Julien Watrin ont imité leurs compatriotes sur 400m. Et Julien Watrin y a même ajouté la cerise sur le gâteau en battant le record de Belgique en salle sur la distance.

Julien Watrin, 30 ans, a battu son propre record national en demi-finale avec un chrono de 45.82, prenant la deuxième place de sa série. Le Luxembourgeois efface son précédent record établi en 45.88 le 18 mars dernier aux Mondiaux à Belgrade en Serbie.

Alexander Doom, 25 ans, a lui réussi son deuxième chrono en carrière (46.12) pour prendre la troisième place de sa demi-finale, la première au programme, qualificative pour la finale. Le Roularien a déjà couru en 46.06.

Les trois premiers de chacune des deux demi-finales se qualifiaient pour la finale au programme samedi (18h20) où Watrin disposera du 3e chrono et Doom du 6e. Le plus rapide des demi-finales a été le grandissime favori de cette discipline le Norvégien Karsten Warlhold, détenteur du record du monde, qui a couru en 45.43.

Julien Watrin était évidemment ravi au micro de Martin Weynants : "Je pense qu’il y a des choses que je peux améliorer donc c’est super. Je ne pouvais pas faire mieux. Et puis c’est record national donc c’est la meilleure course que je n’ai jamais fait".

Le Belge est donc plein d'espoir avant d'aborder la finale et se voit même jouer la médaille dans des circonstances favorables. "Je pense mais voilà, il faut être dans le coup. Il faut prendre les bonnes décisions mais il y a moyen. Il faut espérer un bon couloir", analyse Watrin.

Petit détail comique, Watrin partage sa chambre avec Doom, qui sera donc en finale à ses côtés. "On ne partage pas la chambre avec un concurrent en général mais là je partage la chambre avec un concurrent et ça se passe assez bien avec Alexander Doom. Ça va être sympa", en rigole le Belge.

Les deux spécialistes du 400m font partie du relais 4X400 des Belgian Tornados qui disputeront la finale dimanche (17h10).