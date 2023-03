Euro d’athlétisme en salle : Thomas Carmoy à nouveau en bronze à la hauteur, la 6e médaille belge à Istanbul, un record

C’est la 6e médaille belge à Istanbul après l’or des Belgian Tornados dans le relais 4X400m, l’or et le bronze pour Nafissatou Thiam et Noor Vidts au pentathlon, l’argent de Julien Watrin sur 400m individuel, sa deuxième médaille dans ces championnats indoor et le bronze d’Eliott Crestan sur 800m. C’est un record pour la délégation belge.