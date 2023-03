Euro d'athlétisme en salle: suivez le début de l’Euro avec cinq Belges engagés (Direct vidéo 17h)

Le championnat d’Europe en salle d’athlétisme commence ce jeudi à Istanbul ! Au programme de cette première journée, des qualifications. Il y aura du 800m, du 1500m, du 3000m mais aussi du lancer du poids, du triple saut et du saut en hauteur.

Quatre de nos compatriotes fouleront la piste de l’Ataköy Arena aujourd’hui. Eliott Crestan, Tibo De Smet (meilleure performance européenne de la saison) et Aurele Vandeputte seront alignés dans les séries du 800m messieurs. Jolien Boumkwo, qui a battu trois fois le record de Belgique du lancer du poids cet hiver Ismael Debjani disputera, quant à lui, les séries du 1500m messieurs.

Il y a deux ans, les Belges étaient revenus de l'Euro indoor de Torun avec cinq médailles: l'or pour Nafi Thiam (pentathlon) et Elise Vanderelst (1.500m), l'argent pour Noor Vidts (pentathlon) et Isaac Kimeli (3.000m), et le bronze pour Thomas Carmoy (hauteur).

Nous vous proposons de suivre ces qualifications en direct vidéo non commenté. La suite de cet Euro sera également à suivre sur a RTBF, avec un commentaire dès ce vendredi.