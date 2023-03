Euro d’athlétisme en salle : Rani Rosius et Delphine Nkansa, deux Belges en finale du 60m !

Particulièrement fière de sa performance, c’est tout sourire que Rani Rosius s’est présentée au micro de Martin Weynants : "Je n’ai pas de mots" confiait-elle dans un éclat de rire. "C’est fantastique. C’est une grosse performance. Je peux courir une fois de plus. Je suis en finale ! 7.16, oui c’est mon record personnel. On se rapproche du record de Belgique ? Oh, oui, mais je n’y pense pas, je ne sais pas si je peux courir aussi vite. Mon départ était vraiment bon. C’était bien d’avoir quelqu’un à côté de moi qui courait aussi vite."