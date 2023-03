Euro d’athlétisme en salle : Nafi Thiam, Noor Vidts et les Belgian Tornados chassent les médailles

Torun. Pologne. Mars 2021. Nafi Thiam (pentathlon) et Elise Vanderelst (1500m) décrochent l’or. Noor Vidts (pentathlon) et Isaac Kimeli (3.000m) accrochent l’argent. Et Thomas Carmoy (hauteur) saute sur le bronze. Trois de ces 5 médaillés seront là (Thiam-Vidts-Carmoy), à Istanbul, à partir de ce jeudi pour confirmer et porter la délégation belge, forte de 21 personnes (18 en individuel), vers les sommets. Et cela, dans une année pré-olympique marquée, à la fin du mois d’août, par des mondiaux en plein air du côté de Budapest.