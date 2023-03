Euro d'athlétisme en salle : les Belgian Tornados se couvrent d'or!

Et de 17! Les Belgian Tornados ont remporté les 17e médaille internationale ce dimanche en décrochant la première place lors des championnats d'Europe indoor d'athlétisme, à Istanbul.

L'équipe du 4X400, composée dans l'ordre de Dylan Borlée, Alexander Doom, Kevin Borlée et Julien Watrin a donc décroché la médaille d'or en 3:05.83.

La course a été maitrisée par les Belges, qui ont contrôlé les autres équipes, en limitant la casse en début de course avant de gérer pour dépasser l'Espagne dans le dernier tour. La France termine deuxième en 3:06.52. Les Pays-Bas complètent le podium en 3:06.59

L'équipe des Belgian Tornados est déjà championne du monde indoor en titre, en 2022 à Belgrade. Elle décroche une 17e médaille, en 31 finales dans les grands championnats internationaux.

C'est la 4e médaille belge à Istanbul après l'or et le bronze pour Nafissatou Thiam et Noor Vidts au pentathlon et Julien Watrin en argent sur 400m.